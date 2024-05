Fiorentina in finale ad Atene! Beltran e Terracciano assicurano il pari 1-1 Colpiti due traverse e un palo Pagelle

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Evvai!di nuovo indi Conference League. La manona dial 94' su tiro di Vanaken e il piede forte e deciso di, dal dischetto,ilai viola. Che staccano il biglietto per: il 29 maggio assalto alla Conference contro la vincente fra Olympiacos e Aston Villa. Laha compiuto l'impresa, stasera, 8 maggio 2024, in Belgio L'articolo proviene da Firenze Post.

La Fiorentina conquista la finale di Conference League di Atene, grazie al pareggio in trasferta per 1-1 contro il Bruges che, in virtù del 3-2 dell’andata, vale per Biraghi e compagni la possibilità di giocarsi nuovamente il trofeo dopo la ...

Beltran su rigore nel finale pareggia la rete di Vanaken. BRUGES (BELGIO) - La Fiorentina conquista la finale di Conference League di Atene, grazie al pareggio in trasferta per 1-1 contro il Bruges che, in virtù del 3-2 dell'andata, vale per ...

CONFERENCE LEAGUE - Fiorentina, Terracciano: "Abbiamo fatto un percorso straordinario" - CONFERENCE LEAGUE - fiorentina, Terracciano: "Abbiamo fatto un percorso straordinario" - Pietro Terracciano, portiere della fiorentina, ha parlato a Sky Sport dopo l'1-1 sul campo del Club Brugge valso per i viola l'accesso alle finali di Conference League: "La parata finale è stata molto ...

La Fiorentina va di nuovo in finale di Conference League: decisivo l’1-1 col Bruges - La fiorentina va di nuovo in finale di Conference League: decisivo l’1-1 col Bruges - La fiorentina va di nuovo in finale di Conference League: decisivo l’1-1 col Bruges. All’andata la Viola aveva vinto 3-2 La fiorentina per il secondo anno di fila giocherà la finale di Conference ...

Bruges-Fiorentina 1-1, viola in finale di Conference - Bruges-fiorentina 1-1, viola in finale di Conference - BRUGES (BELGIO) - La fiorentina conquista la finale di Conference League di Atene, grazie al pareggio in trasferta per 1-1 contro il Bruges che, in virtù del 3-2 dell'andata, vale per Biraghi e ...