Volley - Julio Velasco | L’emozione si è fatta sentire Sbagliati pochi serviz - Barbolini e Bernardi sono un lusso

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Il CTha fatto il proprio esordio sulla panchina della Nazionale Italiana difemminile. Le azzurre hanno sconfitto la Svezia con un secco 3-0 di fronte al proprio pubblico del PalaIgor di Novara. Debutto stagionale agevole per Anna Danesi e compagne, contro un avversario inferiore dal punto di vista tecnico e che non ha creato particolari grattacapi. Il CTha analizzato la partita attraverso i canali federali: “Questa sera essendo la prima partita, non solo per me, ma anche per diverse ragazze,si èun po’. Il match non ci ha creato molti problemi, però in questo tipo di sfide non è facile tenere alta l’attenzione, mentre noi soprattutto in fase di copertura abbiamo fatto vedere buone cose. ...