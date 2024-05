Real Madrid-Bayern - le ufficiali | Vinicius e Kane guidano gli attacchi stellari

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Al Santiago Bernabeu va in scena il ritorno della semifinale traMonaco (2-2 all’andata). Ancelotti sceglie Nacho al centro della difesaAl Santiago Bernabeu va in scena il ritorno della semifinale traMonaco (2-2 all’andata). Ancelotti sceglie Nacho al centro della difesa

Real Madrid – Bayern Monaco è in onda ADESSO! - real Madrid – Bayern Monaco è in onda ADESSO! - Commenta insieme a noi la semifinale di ritorno di Champions League: real Madrid - Bayern Monaco è in onda adesso!

Si parte dallo spettacolare 2-2 dell'Allianz Arena. In palio, un posto per la finalissima di Champions a Wembley - Si parte dallo spettacolare 2-2 dell'Allianz Arena. In palio, un posto per la finalissima di Champions a Wembley - Il real Madrid è imbattuto nelle ultime otto sfide contro il Bayern in Champions League (V6 P2), mentre non ha perso nessuna delle ultime sette partite contro i bavaresi nella competizione al santiago ...

DIRETTA Champions, Real Madrid-Bayern | Segui la cronaca LIVE - DIRETTA Champions, real Madrid-Bayern | Segui la cronaca LIVE - Seconda semifinale di ritorno della Champions League in programma tra il real Madrid e il Bayern Monaco: si parte dal 2-2 dell'andata ...