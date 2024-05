Tentato golpe di Trump - slitta il processo in Georgia

(Di mercoledì 8 maggio 2024) L’operazione contro Fani Willis – la procuratrice dellache ha incriminato Donaldper il suo tentativo di ribaltare il risultato elettorale nello stato Usa – ha dato i first appeared on il manifesto.

Fani Willis, la procuratrice del processo contro Donald Trump per i suoi tentativi di sovvertire il voto in Georgia nel 2020, può restare al suo posto : lo ha deciso - riportano i media americani - il giudice Scott McAfee nel procedimento in cui ...

22.25 Il procuratore speciale Nathan Wade si è dimesso. Era a capo del team accusatorio nel procedimento a carico dell'ex presidente Trump e altri coimputati per la tentata sovversione delle elezioni 2020 in Georgia . Il giudice Scott McAfee, della ...

Doveva essere il processo a cui Donald Trump non poteva sfuggire: le accuse di racketeering, associazione a delinquere, allo scopo di alterare in modo illecito l’esito delle elezioni del 2020 nello stato della Georgia . Con una caratteristica ...

Usa Trump incassa un altro rinvio, per il processo in Georgia - Usa trump incassa un altro rinvio, per il processo in georgia - Una corte d'appello ha accolto la sua richiesta di esaminare l'impugnazione della decisione del giudice Scott McAfee, che aveva respinto l'istanza di destituire la procuratrice Fani Willis dal ...

Trump ottiene il rinvio per il processo in Georgia - trump ottiene il rinvio per il processo in georgia - L'inizio del procedimento non era ancora stato fissato ma l'esame dell'appello garantirà al tycoon un ulteriore slittamento del dibattimento ...

Stati Uniti Trump ottiene anche il rinvio del processo sul voto in Georgia - Stati Uniti trump ottiene anche il rinvio del processo sul voto in georgia - Donald trump ottiene il rinvio di un altro dei suoi processi, dopo quello (sine die) per le carte segrete di Mar-a-Lago.