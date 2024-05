Trentesima giornata Basket Serie A 2023 2024 | il punto

Bundesliga , il Bayer Leverkusen ha vinto aritmeticamente lo Schale ma dal quarto posto in giù è ancora tutto da decidere: notizie e pronostici . In attesa di scoprire se la Bundesliga qualificherà quattro o cinque squadre alla prossima Champions ...

Ascoli Calcio, la Primavera ospita lo Spezia. Fari puntati su ciò che farà l'Entella, tutte le combinazioni playoff - Ascoli Calcio, la Primavera ospita lo Spezia. Fari puntati su ciò che farà l'Entella, tutte le combinazioni playoff - I bianconeri, reduci dal pareggio a reti bianche a Napoli, sfideranno lo Spezia al Picchio Village Sabato 11 Maggio alle ore 15:00 per la trentesima ed ultima giornata del girone B del campionato ...

Nocerina-Ischia, multa da 400 euro per i palloni scomparsi nel finale - Nocerina-Ischia, multa da 400 euro per i palloni scomparsi nel finale - Domenica i molossi riceveranno allo stadio San Francesco il Cassino. Voglia di riscatto per la squadra di mister Nappi, battuta in casa alla trentesima giornata proprio dalla formazione laziale.

L'Happy Casa Brindisi sconfitto a Brescia nella conclusione del Campionato di Basket Serie A/1 - L'Happy Casa Brindisi sconfitto a Brescia nella conclusione del Campionato di Basket Serie A/1 - FRANCESCO LOIACONO - Nella trentesima e ultima giornata del Campionato di Basket Serie A/1, l'Happy Casa Brindisi ha subito una sconfitta 94-75 sul campo del Brescia. Nonostante gli sforzi della squad ...