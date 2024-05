Pierina Paganelli - i legali di Manuela insistono | “Test del dna di massa come con Yara Gambirasio”

(Di mercoledì 8 maggio 2024) IdiBianchi ribadiscono la richiesta di test del dna diai 500 residenti nel condominio di via del Ciclamino a Rimini per dare un nome e un volto al killer di: "Proprioavvenne a Brembate di Sopra, nella Bergamasca, dopo l'omicidio diGambirasio".

Parla a Fanpage.it Davide Barzan, consulente Manuela Bianchi, nuora di Pierina Paganelli , e del fratello Loris: "L'assassino di Pierina va ri cercato in tutto il comprensorio di via del Ciclamino e nelle sue relazioni. Perché non richiedere il Dna ...

Sono passati 7 mesi da quando venne trovato il corpo di Pierina Paganelli nel vano delle scale del condominio di via del Ciclamino, a Rimini, massa crato con ventinove coltellate. Al momento non ci sono indagati ma, allo stesso tempo, il delitto ha ...

Rimini: test del Dna di massa per trovare l’assassino di Pierina Paganelli - Rimini: test del Dna di massa per trovare l’assassino di pierina paganelli - Possibile svolta nelle indagini per la morte di pierina paganelli: test del dna per 500 residenti del condominio in cui è stato trovato il corpo ...

Rimini, Pierina Paganelli come Yara Gambirasio: test di massa del Dna per trovare l'assassino - Rimini, pierina paganelli come Yara Gambirasio: test di massa del Dna per trovare l'assassino - Come accadde per Yara Gambirasio a Brembate di Sopra, nella Bergamasca. A oltre sette mesi dalla morte di pierina paganelli, la 79enne di Rimini uccisa a coltellate e trovata morta in un lago di ...

Pierina Paganelli uccisa a Rimini, ipotesi test del Dna per i 500 condomini: la strategia "a tappeto" usata per Yara Gambirasio - pierina paganelli uccisa a Rimini, ipotesi test del Dna per i 500 condomini: la strategia "a tappeto" usata per Yara Gambirasio - Possibile svolta nel caso dell'omicidio di pierina paganelli, la 78enne uccisa a Rimini la sera del 3 ottobre 2023. Ne sono convinti i figli dell'infermiera in pensione, massacrata ...