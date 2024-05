(Di mercoledì 8 maggio 2024) Beltran su rigore nelpareggia la rete di Vanaken.(BELGIO) - Laconquista ladiLeague di Atene, grazie al pareggio in trasferta per 1-1 contro ilche, in virtù del 3-2 dell'andata, vale per Biraghi e compagni la possibilità di giocarsi nuovamente i

AGI - La Fiorentina conquista la finale di Conference League di Atene, grazie al pareggio in trasferta per 1-1 contro il Bruges che, in virtu' del 3-2 dell'andata, vale per Biraghi e compagni la possibilita' di giocarsi nuovamente il trofeo dopo la ...

La Fiorentina conquista la finale di Conference League di Atene, grazie al pareggio in trasferta per 1-1 contro il Bruges che, in virtù del 3-2 dell’andata, vale per Biraghi e compagni la possibilità di giocarsi nuovamente il trofeo dopo la ...

La Fiorentina va di nuovo in finale di Conference League: decisivo l’1-1 col Bruges - La Fiorentina va di nuovo in finale di conference League: decisivo l’1-1 col Bruges - La Fiorentina va di nuovo in finale di conference League: decisivo l’1-1 col Bruges. All’andata la Viola aveva vinto 3-2 La Fiorentina per il secondo anno di fila giocherà la finale di conference ...

Bruges-Fiorentina 1-1, viola in finale di Conference - Bruges-Fiorentina 1-1, viola in finale di conference - BRUGES (BELGIO) - La Fiorentina conquista la finale di conference League di Atene, grazie al pareggio in trasferta per 1-1 contro il Bruges che, in virtù del 3-2 dell'andata, vale per Biraghi e ...

Fiorentina in finale di Conference League, cosa cambia per il Napoli se i viola vincono - Fiorentina in finale di conference League, cosa cambia per il Napoli se i viola vincono - La Fiorentina pareggia 1-1 contro il Bruges e vola in finale di conference League. Dopo tre legni, la partita viene risolta nel finale. finale VIOLA - In Belgio va… Leggi ...