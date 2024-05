Roma - ingoia la droga per sottrarsi ai controlli | morto un 27enne

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Verso le 14.00 di oggi mercoledì 8 maggio 2024 in via Manfredonia è stato richiesto l’intervento della polizia. Un ragazzo aveva avuto un malore e lui stesso ha confessato di aver ingerito la, poco prima peraidella finanza. Purtroppo il giovane, unno, èpoco dopo. La finanza ha confermato di aver effettuatosull’uomo intorno alle 12 in via Ostuni, poco distante da dove s’è poi sentito male. La salma è stata messa a disposizione dell’autorità giudiziaria. su Il Corriere della Città.

