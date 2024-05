Fiorentina - Italiano | Squadra fantastic - bravissimo Beltran sul rigore

(Di mercoledì 8 maggio 2024) L’allenatore dellaVincenzoha parlato ai microfoni di Sky Sport in seguito il pareggio in trasferta per 1-1 contro il Bruges nel ritorno della semifinale di Conference League che vale l’accesso alla finale di Atene: “Due finali consecutive in questa competizione è straordinario. Abbiamo giocato un secondo tempo strepitoso, in una bolgia incredibile, prendendo tre pali ma essendo lucidi sul. Laè stataa, sono davvero felice. Un risultato impensabile, quando sono arrivato qui avevo promesso ai tifosi di arrivare a giocarci le coppe europee. Da lì è stato fatto un percorsoo, sono felice perché non conoscevo questo palcoscenico e arrivarci così è bellissimo“.ha fatto poi i complimenti con l’autore del gol: ...

Vincenzo Italiano, in conferenza stampa, dice che "per andare in finale ", la Fiorentina "deve ancora fare un risultato positivo". Bene. Ma, se permettete, io sarei più esplicito: ragazzi, è vietato sbagliare. La finale è alla portata dei viola , con ...

Fiorentina , dubbi di formazione per Vincenzo Italiano in vista della semifinale contro il Bruges: Bonaventura titolare? La Fiorentina oggi alle 18.45 scende in campo contro il Club Bruges per tornare per il secondo anno consecutivo in finale di ...

La Fiorentina di Italiano torna in finale di Conference . Meritatamente . I viola hanno pareggiato 1-1 in casa del Brugge e per il secondo anno consecutivo si sono qualificati per la finale di Conference League. All’andata era finita 3-2 per la ...

La Fiorentina è in Finale di Conference League, a Bruges pari in extremis - La fiorentina è in Finale di Conference League, a Bruges pari in extremis - Con il Bruges in trasferta è servito un calcio di rigore di Beltran negli ultimi minuti, tanta sofferenza per la squadra di italiano ...

Fiorentina regina di coppe: tutte le finali giocate e quel record assoluto - fiorentina regina di coppe: tutte le finali giocate e quel record assoluto - La fiorentina ce l`ha fatta ancora. Dopo 180` minuti e oltre di battaglia contro il Bruges, la squadra di italiano è riuscita a strappare un 1-1 che la manda in.

Ancora una finale per Italiano! E' la terza in due stagioni per il tecnico viola - Ancora una finale per italiano! E' la terza in due stagioni per il tecnico viola - La fiorentina, dopo il 3-2 dell'andata al Franchi, pareggia 1-1 col Bruges e raggiunge la finale di Conference League per il secondo anno di fila.