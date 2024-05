Che Beltran risultato! La Fiorentina è in finale di Conference per la seconda volta consecutiva

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Un calcio di rigore dinelregala ladiLeague alla. La squadra allenata da Vincenzo Italiano ha pareggiato 1-1 sul campo del Brugge nella semidi ritorno, dopo aver vinto 3-2 all’andata. Il gol decisivo per la qualificazione è stato realizzato da, al 40? della ripresa, fischiato per un fallo su Nzola. La rete dei belgi era stata segnata da Vanaken al 20? del primo tempo. E’ un’altra conferma per Vincenzo Italiano che il 29 maggio potrà prendersi la rivincita dell’atto conclusivo della scorsa stagione quando lavenne sconfitta dal West Ham a Praga. L'articolo CalcioWeb.

