Real Madrid-Bayern Monaco 0-0 LIVE

Al Santiago Bernabeu va in scena il ritorno della semifinale tra Real Madrid e Bayern Monaco (2-2 all’andata). Ancelotti sceglie Nacho al centro della difesaAl Santiago Bernabeu va in scena il ritorno della semifinale tra Real Madrid e Bayern ...

È il grande giorno: stasera andrà in scena la semifinale di ritorno di Champions League tra Real Madrid e Bayern Monaco . Il destino è nelle mani dei...

Il Real Madrid è campione di Spagna: l’inciampo del Barcellona in casa del Girona ha ufficializzato la vittoria del titolo per i Blancos ma stavolta a Cibeles sono andati solo i tifosi. Ancelotti e i suoi ragazzi hanno scelto di non fare festa, ...