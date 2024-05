Conference League - Fiorentina in finale   A Bruges è 1-1 grazie a Beltran

(Di mercoledì 8 maggio 2024) AGI - Laconquista ladidi Atene,al pareggio in trasferta per 1-1 contro ilche, in virtu' del 3-2 dell'andata, vale per Biraghi e compagni la possibilita' di giocarsi nuovamente il trofeo dopo la sconfitta di Praga dello scorso anno contro il West Ham. Al momentaneo vantaggio di Vanaken ha risposto su rigore, alla sua quarta rete nella competizione. Avvio timido da parte della, che commette qualche errore di troppo in fase di gestione palla, con ilche al 20' trova la rete del vantaggio: e' Vanaken a muoversi bene sulla trequarti viola e a mettere in mezzo un cross che non viene toccato da nessun giocatore e si infila dove Terracciano non puo' intervenire. ...

