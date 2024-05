Premierato - Meloni replica a Schlein | I leader dicono che si opporranno con i loro corpi per mancanza di argomentazioni

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Alla segretaria del Partito Democratico, Elly, che ha invitato l’assemblea dei senatori dem a ”fare muro” con “i nostri” contro una riforma (quella del) che stravolge l’assetto nato dalla Costituzione, nel tardo pomeriggio hato anche la presidente del Consiglio, Giorgia, intervenuta a un convegno alla Camera dei Deputati, proprio sul. ”Leggo dichedi fermare la riforma con i. Non so se leggerla come una minaccia o come una sostanzialedi argomentazione nel merito”, ha detto alla sala. “Anche io preferirei” il dialogo, ha aggiunto riferendosi a uno degli aspetti emersi nel seminario, “e farò quello che posso per una riforma che abbia il ...

"La nostra contrarietà all'elezione diretta del premier è chiara e netta, per varie ragioni di merito che vengono rafforzate dall'arroganza con cui la maggioranza e il Governo stanno trattando questa materia. Il Premierato non esiste in nessun Paese ...

Sul premierato bisognerebbe "discutere nel merito, invece di personalizzare sempre tutto", ha detto Giorgia Meloni . La presidente del Consiglio ha rimarcato: "Fare questa riforma per me è un rischio, non ne avrei bisogno perché il governo è ...

