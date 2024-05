Nadal spiega la causa degli infortuni di Sinner e dei tennisti | trova la falla nel sistema

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Il campione spagnolo riflette in conferenza sull'assenza dei due big e sulla sequenza di acciacchi che li ha frenati. "La situazione è questa e si basa anche sulla necessità di guadagnare: lo vogliono i, lo vogliono i tornei. È un cerchio che si chiude. Se poi riguarda il business o lo sport in sé questo è un altro discorso".

Tennis, salta l'esibizione di Nadal in Piazza del Popolo: solo foto e autografi sotto la pioggia - Tennis, salta l'esibizione di Nadal in Piazza del Popolo: solo foto e autografi sotto la pioggia - (LaPresse) È saltata, causa pioggia battente, l'esibizione di Rafa Nadal in Piazza del Popolo, a Roma, in occasione degli Internazionali ...

Tennis, perché Berrettini non giocherà gli Internazionali Ecco perché si è ritirato - Tennis, perché Berrettini non giocherà gli Internazionali Ecco perché si è ritirato - Matteo Berrettini non parteciperà agli internazionali di tennis. Il giocatore romano ... Fortunatamente non è un trauma. Voglio sentir mi al meglio quando gioco qui, ma al momento non sono in forma e ...

ATP Roma, Novak Djokovic: “Fiducioso del mio percorso di avvicinamento per il Roland Garros” - ATP Roma, Novak Djokovic: “Fiducioso del mio percorso di avvicinamento per il Roland Garros” - Poca voglia di parlare per Novak Djokovic nella conferenza stampa di rito, in vista dell'esordio di venerdì 10 maggio negli Internazionali d'Italia 2024 ...