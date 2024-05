WindTre - polizza ‘Micio e Fido’ per il rimborso delle spese veterinarie

(Di mercoledì 8 maggio 2024) ROMA –Assicurazioni è sempre più vicina alle famiglie e da oggi propone soluzioni assicurative per far fronte alledei cani e gatti domestici, con la serenità di poterli curare per tutto l’arco della loro vita. Infatti, lapermette di assicurarsi dallerelative ai nostri amici animali da quando hanno 7 settimane e, se sottoscritta prima che compiano 10 anni, potrà essere rinnovata senza vincoli di età dell’animale domestico. La, inoltre, comprende un ampio ventaglio di ulteriori coperture di assistenza edi altre. Nel dettaglio, laproposta ...

Roma 8 maggio 2024 – Windtre assicurazioni è sempre più vicina alle famiglie e da oggi propone soluzioni assicurative per far fronte alle spese veterinarie dei cani e gatti domestici, con la serenità di poterli curare per tutto l’arco della loro ...

