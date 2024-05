(Di mercoledì 8 maggio 2024) Ildell'ha condiviso online i dettagli delnecessario per la sua trasformazione in. James Gunn ha condiviso pochi giorni fa la prima foto dinel ruolo die ildell'interprete diha orato i dettagli delnecessario alla sua trasformazione nel supereroe. Online è stata infatti condivisa un'immagine e Paolo Mascitti ha poi parlato alla versione britannica di GQ come l'sia riuscito ad aumentare la sua massa muscolare di quasi 20 kg. La preparazione dell'...

Superman: il personal trainer di David Corenswet svela il workout che ha trasformato l'attore in Clark Kent - superman: il personal trainer di David Corenswet svela il workout che ha trasformato l'attore in Clark Kent - Il personal trainer dell'attore David Corenswet ha condiviso online i dettagli del workout necessario per la sua trasformazione in superman.

Superman, che allenamento sta seguendo David Corenswet per il film di James Gunn - superman, che allenamento sta seguendo David Corenswet per il film di James Gunn - Quali che dovessero essere le peculiarità del nuovo superman targato DC Universe ... come ci ha raccontato il suo personal trainer. Dopo aver potuto ammirare i muscoli di David Corenswet nella nuova ...

Superman: Legacy : David Corenswet y su entrenamiento para ganar 18 kilos de puro músculo de superhéroe - superman: Legacy : David Corenswet y su entrenamiento para ganar 18 kilos de puro músculo de superhéroe - El entrenador personal de las estrellas Paolo Mascitti nos cuenta cómo puso en forma a David Corenswet (que, como buen mortal, odia las zancadas y ama los cereales) para superman: Legacy.