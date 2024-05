Macron prima fa il bullo - poi fa la ola all’incoronazione di Putin

A Bergerac, la cittadina della Francia centrale nota per il celeberrimo personaggio della letteratura Cyrano, il presidente Emmanuel Macron ha posa to la prima pietra della nuova fabbrica di esplosivi per munizioni per la guerra in Ucraina. Lo ...

Domani a Parigi è previsto il trilaterale che vedrà allo stesso tavolo Xi con il presidente francese Emmanuel Macron e la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. Poi Xi volerà in Serbia e in Ungheria

Domani a Parigi è previsto il trilaterale che vedrà allo stesso tavolo Xi con il presidente francese Emmanuel Macron e la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. Poi Xi volerà in Serbia e in Ungheria

FOCUS CINITALIA / Xi Jinping in Francia. Ecco le tappe e le decisioni prese - FOCUS CINITALIA / Xi Jinping in Francia. Ecco le tappe e le decisioni prese - Il 6 e il 7 maggio sono stati numerosi i colloqui e gli eventi con il macron, la Von der Leyen e con il Business council sino-francese. Molte le dichiarazioni congiunte e gli impegni presi, compreso l ...

"Quanta pazienza ci vuole con Salvini...". A Palazzo Chigi l'imperativo è non cedere alle provocazioni sulla Russia - "Quanta pazienza ci vuole con Salvini...". A Palazzo Chigi l'imperativo è non cedere alle provocazioni sulla Russia - E’ aria fritta”. Sul primo punto, la polemica con macron sull’invio dei soldati, il capitolo non si è neppure aperto. “Il governo è contrario. Di che parliamo”. Sull’invio di armi, e quali armi, ...

Il tappeto rosso per Xi in Serbia e Ungheria, i "cinesi" del vecchio continente - Il tappeto rosso per Xi in Serbia e Ungheria, i "cinesi" del vecchio continente - Un risultato oggettivamente deludente, malgrado macron le abbia tentate tutte per sedurre Xi ... Almeno a giudicare dalle prime dichiarazioni: "Non potremmo mai ottenere da nessuno un'analisi così ...