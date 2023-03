Stop a ChatGPT in Italia Il Garante della Privacy | “Dati personali a rischio”

(Di venerdì 31 marzo 2023)è stata messo temporaneamente al bando in. La piattaforma, che tanto ha fatto discutere nelle ultime settimane per la capacità di imitare interazioni umane e svolgere attività complesse, è accusata dalper la protezione deidi non aver rispettato la normativa. L’autorità ha disposto, con effetto immediato, la limitazione provvisoria del trattamento deidegli utentini nei confronti di OpenAI, la società statunitense che ha sviluppato e gestisce, e ha contestualmente aperto un’istruttoria. Lo scorso 20 marzo il software di intelligenza artificiale relazionale aveva subito una perdita diriguardanti le conversazioni degli utenti ...

Stando a quanto si legge la decisione è stata presa dal Garante della Privacy. Come peraltro testimoniato dalle verifiche effettuate, le informazioni fornite da ChatGPT non sempre corrispondono al dato reale, "determinando quindi un trattamento di dati personali inesatto".

