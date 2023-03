L’Appello Di Ezio Greggio A Maria De Filippi | Non Devi Lasciare La Tv!

Leggi su gossipnews.tv

(Di venerdì 31 marzo 2023), sul settimanale Novella 2000, ha lanciato un accorato appello aDe. In sostanza, l’ha esortata a non mollare e a nonla Tv. Eh sì, perché da più parti, si parla di un possibile abbandono didopo la morte di Costanzo. Vediamo cosa ha dettoscrive aDe: ecco le sue parole A distanza di un mese dalla morte di Maurizio Costanzo,ha voluto fare un accorato appello aDe. Il conduttore di Striscia, ha esortatoa nonla Tv. Non solo per i milioni di telespettatori che ...