Inter, Inzaghi: «Fiorentina? Oltre a Calhanoglu non ci sarà Skriniar, probabilmente neanche Dimarco» (Di venerdì 31 marzo 2023) Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter, ha parlato alla vigilia della sfida contro la Fiorentina ai canali ufficiali del club. Le dichiarazioni Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter, ha parlato alla vigilia della sfida contro la Fiorentina ai canali ufficiali del club. INFORTUNATI – «Con così tante partite c’è questo rischio. Manca l’allenamento di oggi, poi quello di domani per delineare l’undici. Oltre a Calhanoglu non ci sarà Skriniar, probabilmente neanche Dimarco ma è inutile guardare ciò che è stato, pensiamo alla gara contro la Fiorentina. Conosciamo la sua importanza nella nostra squadra. Lo stesso discorso vale per ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 31 marzo 2023) Simone, allenatore dell’, ha parlato alla vigilia della sfida contro laai canali ufficiali del club. Le dichiarazioni Simone, allenatore dell’, ha parlato alla vigilia della sfida contro laai canali ufficiali del club. INFORTUNATI – «Con così tante partite c’è questo rischio. Manca l’allenamento di oggi, poi quello di domani per delineare l’undici.non cima è inutile guardare ciò che è stato, pensiamo alla gara contro la. Conosciamo la sua importanza nella nostra squadra. Lo stesso discorso vale per ...

