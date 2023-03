Giallo dell’apecar, la nipote di Grazia contro Domenico: «Voleva liberarsi di lei» (Di venerdì 31 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiBaiano (AV) – La Procura della Repubblica di Avellino ha svincolato le immagini delle telecamere di videosorveglianza su Sarno dove si vedono chiaramente Domenico De Filippo e Grazia Prisco salire sull’apecar. Quest’ultima scomparsa l’11 marzo scorso e il cui corpo è stato ritrovato dopo sei giorni. Le immagini dimostrano che tra le 13.09 dell’11 marzo l’uomo arriva con la sua apecar nei pressi dell’abitazione di Grazia. Alle 13.16, cinque minuti dopo, si vede lui tornare, fare le manovre del caso per permettere a lei di salire sul mezzo. Il corpo della donna nel frattempo si trova ancora al “Moscati” di Avellino in attesa che qualche parente lo reclami. Nelle scorse ora una nipote della donna ha usato parole poco delicate nei confronti di Domenico nel corso di “La Vita in ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 31 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiBaiano (AV) – La Procura della Repubblica di Avellino ha svincolato le immagini delle telecamere di videosorveglianza su Sarno dove si vedono chiaramenteDe Filippo ePrisco salire sull’apecar. Quest’ultima scomparsa l’11 marzo scorso e il cui corpo è stato ritrovato dopo sei giorni. Le immagini dimostrano che tra le 13.09 dell’11 marzo l’uomo arriva con la sua apecar nei pressi dell’abitazione di. Alle 13.16, cinque minuti dopo, si vede lui tornare, fare le manovre del caso per permettere a lei di salire sul mezzo. Il corpo della donna nel frattempo si trova ancora al “Moscati” di Avellino in attesa che qualche parente lo reclami. Nelle scorse ora unadella donna ha usato parole poco delicate nei confronti dinel corso di “La Vita in ...

