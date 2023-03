Focara debutta da solista con il singolo Fosforescente

Leggi su spettacolo.eu

(Di venerdì 31 marzo 2023) Dopo essere stata la voce dei 7mbre,dacon, brano dal forte connotato autobiografico, scritto come reazione a un periodo cupo della sua vita Dopo essere stata la voce dei 7mbre,dacon, brano dal forte connotato autobiografico, scritto come reazione a un periodo cupo della sua vita. Per questo motivo l’arrangiamento, realizzato dalle sapienti mani del produttore Aurelio Rizzuti, ci trasporta verso l’atmosfera dell’estate con un elettro-pop martellante nel ritornello e più sognante nelle strofe. Il colore da cui prende il titolo la canzone è scelto per trasmettere positività all’interno di un testo intriso di speranza dove non arrendersi è il mantra per raggiungere un obiettivo ...