Meteo - la promessa di Giuliacci | ecco cosa succede tra qualche giorno Evviva!

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di sabato 4 maggio 2024) Secondo ildi Mario, i prossimi dieci giorni saranno caratterizzati da un’alternanza di condizioni metereologiche che dividono il periodo in due fasi distinte.una panoramica dettagliata di ciò che ci attende. Fine settimana: condizioni stabiliCome già anticipato nelle precedenti uscite deldi Mario, il fine settimana si preannuncia stabile. La maggior parte dell’Italia godrà di sole e temperature nella media stagionale. Tuttavia, non mancheranno disturbi al Settentrione, con la possibilità di rovesci sulle zone alpine e parzialmente sugli Appennini. Questi acquazzoni, seppur di breve durata, potrebbero disturbare i piani di chi ha programmato attività all’aperto. Inizio settimana: forte maltempo in arrivoLa situazione cambierà radicalmente nei primi giorni ...