Non potete capire… Belen rompe il silenzio sull’ex fidanzato | perché è finita con Elio Lorenzoni

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di sabato 4 maggio 2024)Rodriguez e la sorella Cecilia sono le grandi protagoniste della nuova stagione di Celebrity Hunted, dunque sono in coppia per scappare dagli “Hunter” nel programma. Le prime puntate sono in uscita e nel frattempo le due sono state ospiti di Catteland, il programma di Radio Deejay condotto da Alessandro Cattelan in onda ogni giorno dalle 12 alle 13. E per la prima volta l’argentina più chiacchierata d’Italia ha parlato della rottura con. Ad oggisembrerebbe aver voltato pagina con un altro uomo. È stata infatti avvistata in compagnia di un altro ragazzo dal settimanale Diva e Donna, che l’ha paparazzata insieme a Angelo Edoardo, 34 anni, di origine siciliane ma del quale al momento non si hanno altre informazioni. A far pensare che si tratti di un flirt anche una storia pubblicata da ...