Giro d’Italia 2024 oggi al via – Il percorso - le tappe più belle e i partecipanti | dagli sfidanti di Pogacar agli italiani

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 4 maggio 2024) Da Venaria Reale a Roma, per un totale di 3.321,2 chilometri da percorrere e 42.900 metri di dislivello. In mezzo cinquedi montagna, due cronometro, sei frazioni per velocisti e otto “mosse” che dovranno essere affrontate da 176 corridori. È l’edizione numero 107 del, in programma dal 4 al 26 maggio. L’edizionedella Corsa Rosa vedrà al via molti grandi protagonisti, ma ha dovuto anche digerire alcune rinunce pesanti. Una su tutte è quella di Wout Van Aert, caduto lo scorso 27 marzo durante la Attraverso le Fiandre. Il belga è stata una delle vittime di una primavera non certo fortunata per le stelle delle due ruote, con gli infortuni anche di Remco Evenpoel, Jonas Vingegaard e Primoz Roglic. Chi punta alla Ma Rosa e alla classifica generale Sarà un tutti contro Tadej ...