Canoa Pioggia di podi estensi in trasferta a Spresiano

(Di sabato 4 maggio 2024) Domenica di grandi soddisfazioni per il settore velocità delClub Ferrara, insulle acque del Lago di Bandie dove si sono disputati il Campionato Regionale 1000 metri per le categorie Ragazzi, Junior e Senior e le gare del circuitogiovani sulle distanze di 200 e 2000 metri per le categorie dei più piccoli Allievi e Cadetti. I diciassette atleti delClub Ferrara, per preparare al meglio le gare, sono partiti per il Veneto già sabato mattina, riuscendo nella giornata di domenica a guadagnarsi 5 titoli regionali sui 1000 metri e ben 12 medaglie: 6 ori, 4 argenti e 2 bronzi. Per la categoria ragazze: Serena Boari e Sara Arkaxhiu si aggiudicano la medaglia d’oro e il titolo di campionesse regionali nella canadese C2, davanti a Francesca Carletti e Ines Ged che ...