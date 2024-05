Una tragedia assurda Italia in lutto per la scomparsa di Giulia - 26 anni

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di sabato 4 maggio 2024) Drammatico incidente stradale, nella tarda serata di ieri, venerdì 3 maggio, a Istrago di Spilimbergo, in provincia di Pordenone, in Friuli Venezia. Nello scontro frontale tra due automobili ha perso la vita una ragazza, Chiara Bassutti di 26, che viveva a Spilimbergo con la famiglia. L’auto condotta dalla giovane è finito nel fosso che si trova a bordo della strada regionale 464 e per Chiara non c’è stato niente da fare. I soccorsi di vigili del fuoco e dei sanitari si sono rivelati purtroppo inutili per la giovane di Spilambergo. Le cause dell’incidente stradale sono ancora in fase di indagine da parte dei carabinieri, che sono intervenuti sul posto insieme agli operatori del 118, intervenuti con le ambulanze e l’elisoccorso e ad alcune squadre dei vigili del fuoco. “Sei incidenti in poche ore”. Giornata d’inferno sull’autostrada, ...