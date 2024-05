Il Bologna 2016 è già nel futuro | Ripartiamo da coach Lunghini

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 4 maggio 2024) È l’ora dei bilanci in casadel presidente Rossano Guerri. La squadra arrivata a un passo dei playoff del campionato di B Interregionale, dopo un’agguerrita fase play-in per provare a conquistare uno dei primi due posti, e già al lavoro per pianificare l’annata 2024/2025: con l’obiettivo di figurare sul territorio come rampa di lancio tanto nell’ambito dello sport quanto in quello del lavoro. Presidente Guerri, che stagione è stata per voi? "Siamo molto contenti del nostro cammino, la nostra è una stagione da 7, ma avrei alzato a 8 se fossimo arrivati ai playoff. Purtroppo siamo arrivati in fondo un po’ affaticati e corti, ma nel complesso è stato fatto un grande lavoro da parte di società, staff tecnico e giocatori, nessuno escluso". State già pianificando il? "Abbiamo deciso di allenarci per tutto il mese ...