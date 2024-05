Sei fratelli - la recensione | elogio della famiglia disfunzionale

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di sabato 4 maggio 2024) Il film: Sei, 2024. Regia: Simone Giordano. Cast: iccardo Scamarcio, Adriano Giannini, Valentina Bellè, Gabriel Montesi, Claire Romain, Mati Galey, Linda Caridi, Gioele Dix.Genere: Commedia/Drammatico. Durata: 108 minuti. Dove l’abbiamo visto: Anteprima stampa. Trama: Tutto ha inizio con un evento drammatico come la morte suicida di un padre. In conseguenza a questo i cinque figli di Manfredi si ritrovano, dopo tanto tempo, tutti insieme in Francia per l’ultimo saluto al genitore. Un’evento più unico che raro, visto che la loro è unaassolutamente disfunzione dove i contrasti non sono certo mancati. Nonostante questo, però, il padre offre sul piatto d’argento un’ultima sorpresa: la presenza di un’altra figlia di cui tutti loro non hanno mai conosciuto l’esistenza. Un evento, questo, che potrebbe aprire le porte a non poche ...