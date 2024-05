Guardate Holden e Mida Amici - caos in casetta Arriva il comunicato

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di sabato 4 maggio 2024)23, il talent show condotto da Maria De Filippi si avvia verso la finale e cresce sempre più la tensione tra gli allievi rimasti in gara. Ieri nella puntata del daytime i telespettatori hanno assistito a uno scontro improvviso tra due super candidati alla vittoria. Il confronto è avvenuto indavanti agli altri ragazzi increduli Nessuno poteva immaginare di assistere a una scena del genere. Stasera in onda un nuovo appuntamento con il Serale di23. I ragazzi nel corso della settimana sono stati impegnatissimi nella preparazione dei pezzi. Per loro sono giornate molto intense. Oltre ai brani e alle coreografie ci sono pure i guanti di sfida a sorpresa lanciati di volta in volta dai professori di una o dell’altra squadra. Leggi anche: “Il solito raccomandato”.23, pubblico furioso per ...