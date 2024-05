Hamas invia una delegazione al Cairo per riprendere i colloqui per il cessate il fuoco a Gaza

Le notizie sul conflitto Israele - Hamas di martedì 2 aprile, in diretta. La ong Wck annuncia la sospensione delle attività a Gaza . Usa: «Turbati dall' uccisi one dei 7 operatori , Israele indaghi» Continua a leggere>>

Le notizie sul conflitto Israele - Hamas di martedì 2 aprile, in diretta. La ong World Central Kitchen annuncia la sospensione delle attività a Gaza . Usa: «Turbati dall' uccisi one dei 7 operatori , Israele indaghi» Continua a leggere>>

Breaking News delle 09.00 | Blinken: hamas ostacolo per cessate fuoco - In questa edizione: Blinken: hamas ostacolo per cessate fuoco. Mosca a Macron: rischio escalation diretta. Riforma giustizia, ipotesi Alta corte. Fitch conferma il rating BBB dell'Italia. Serie A, in ... Continua a leggere>>

Medio Oriente, Blinken: "Danni inaccettabili se Israele attacca Rafah. hamas unico ostacolo per la tregua a Gaza" - Per il Segretario di Stato Usa non c'è un piano per proteggere il milione di civili palestinesi sfollati. Intanto delegazione verso Il Cairo. «Vediamo se accetteranno" ... Continua a leggere>>

Israele, ultimatum su tregua e accuse a Erdogan: “Accordo in 7 giorni o entriamo a Rafah. Turchia al servizio di hamas” - Una settimana ancora di tempo per provare a trovare un accordo che sancisca una tregua oppure al termine dei sette giorni, l’Idf lancerà l’assedio finale sulla città di Rafah, al sud della Striscia di ... Continua a leggere>>