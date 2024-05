Castello Ursino - formalizzata istituzione area pedonale nella piazza e nelle vie limitrofe

(Di sabato 4 maggio 2024) Pubblicato il 4 Maggio, 2024 La Giunta comunale ha istituito l’permanenteseguenti vie e piazze:Federico di Svevia, carreggiata nord ed ovest, da viaa via Sant’Angelo Custode e corsia nord ed ovest, dello slargo a nord; via, da via Riccardo da Lentini aFederico di Svevia; via Alaimo; via San Calogero, daFederico di Svevia a via Scuto e la stessa via Scuto.stessadel maniero Federiciano l’esecutivo comunale ha deliberato di istituire l’temporanea notturna, dalle ore 19:00 alle ore 7:00 del giorno successivo dei giorni feriali e permanente solo ...

