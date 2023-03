Canile ' lager' nel Sassarese | denunciato un allevatore 

(Di venerdì 31 marzo 2023) AGI - Un allevatore di Ittireddu (Sassari) è statoper maltrattamento di animali. Nella sua azienda agricola, nelle campagne del paese, l'uomo aveva allestito unnon autorizzato, dove vivevano diciannove cani rinchiusi in cinque box di dimensioni non adeguate. Un altro cane era legato a una catena molto corta, inferiore ai cinque metri. La scoperta è stata fatta ieri dai carabinieri della stazione locale, supportati dal personale del dipartimento di prevenzione – anagrafe canina dell'Asl, durante un controllo effettuato nell'azienda agricola.

Unin un'0azienda agricola. Ieri i carabinieri della stazione di Ittireddu (in provincia di Sassari), supportati da personale del dipartimento di prevenzione " anagrafe canina dell'Asl, ...

Nella sua azienda agricola nella campagne di Ittireddu aveva realizzato un canile abusivo, un lager per animali dove 19 cani erano tenuti in condizioni impietose, rinchiusi in 5 box minuscoli.