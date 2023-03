5 per mille Onlus e Asd: domande entro l’11 aprile 2023 (Di venerdì 31 marzo 2023) 5 per mille: le domande che possono essere inviate dalle Onlus e Asd (associazioni sportive dilettantistiche) a partire dall’8 marzo 2023 permetteranno a queste ultime di essere inserite all’interno dell’elenco permanente delle Onlus accreditate per il 2023, che può essere consultato sul sito web dell’Agenzia delle Entrate tramite questo link. Il termine ultimo per la ... TAG24. Leggi su tag24 (Di venerdì 31 marzo 2023) 5 per: leche possono essere inviate dallee Asd (associazioni sportive dilettantistiche) a partire dall’8 marzopermetteranno a queste ultime di essere inserite all’interno dell’elenco permanente delleaccreditate per il, che può essere consultato sul sito web dell’Agenzia delle Entrate tramite questo link. Il termine ultimo per la ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... petergomezblog : Per pagare gli staff di assessori e consiglieri la Regione Toscana toglie mille euro all’anno ai dipendenti. La pro… - francescacheeks : ieri sera a #LeIene ho parlato di pick me girls e mille altre cose. grazie per questo momento MASCHIACCI, ci tenevo… - mirkonicolino : Profilo Instagram, per chi volesse seguire anche di là. Grazie mille - RevenantMirko : RT @JamesLucasIT: Queirolo impiegò sette anni a realizzare la rete, scolpita da un singolo blocco di marmo. Pare che lo scultore avesse a… - Lilyden4 : @camisaccount È una cosa certa al mille per mille.? -