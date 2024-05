Quando si gioca la finale di Conference League 2024, data e stadio della partita - Quando si gioca la finale di conference League 2024, data e stadio della partita - Le vincenti di Bruges-Fiorentina e Olympiacos-Aston Villa si qualificheranno per la finale di conference League 2023-2024. La finale si giocherà mercoledì 29 maggio allo Stadio Agia Sophia di Atene.

Alle 18.45 la Fiorentina gioca per la finale, Italiano: "Il percorso va completato col trofeo!" - Alle 18.45 la Fiorentina gioca per la finale, Italiano: "Il percorso va completato col trofeo!" - Quest'oggi alle 18.45 a Bruges si giocherà l'accesso in finale di conference per il secondo anno di fila. "Il pensiero è quello, è riuscire ad arrivare come lo scorso anno a completare questo percorso ...

CONFERENCE, Ecco quanto si guadagna con la finale - conference, Ecco quanto si guadagna con la finale - Una partita che può valere 3 milioni di euro, oltre alla gloria di conquistare un'altra finale. Nei numeri elencati da Calcio & Finanza, il portale spiega che alla fase attuale ...