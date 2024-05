Elodie - tam-tam impazzito | per l' ultima serata di Amadeus in Rai

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Una primaspeciale, oggi 8 maggio, su Rai 1 e in contemporanea su Rai Radio 2, dall'Arena di Verona. È Una nessuna centomila - In Arena, lo straordinario concertone nel quale le grandi voci della musica si uniscono contro la violenza sulle donne. Conduconosu Rai 1- per l'volta in Rai al netto delle puntate che restano di Affari tuoi - e Andrea Delogu su Radio 2. Durante lasi alterneranno sul palco delell'anfiteatro veronese in duetti inediti e performance emozionanti Alessandra Amoroso, Annalisa, Samuele Bersani, Big Mama, Brunori Sas,, Emma, Niccolò Fabi, Achille Lauro, Ermal Meta, Fiorella Mannoia, Francesca Michielin, Fabrizio Moro, Mahmood, Noemi, Piero Pelù, Giuliano Sangiorgi, Tananai, Paola Turci, Ornella Vanoni, Anna Foglietta e Massimiliano Caiazzo. ...