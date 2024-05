Corruzione | Gasparri -' caso Toti? Non ho dovere difensivo ma tempistica sospetta'

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Roma, 8 mag. (Adnkronos) - “è uno di quelli che ha voltato le spalle al presidente Berlusconi e a Forza Italia, fondando un suo partito. Ma questo non mi porta ad avere un pregiudizio negativo nei suoi confronti, così come non ho un. Io guardo i fatti: quel contributo di cui si parla è stato registrato nella raccolta fondi ed uno che vuole fare il corrotto non lo segna nei contributi elettorali. Per fare un esempio, l'8 e il 9 giugno a Sanremo si vota e noi, come centrodestra e come Forza Italia, sosteniamo il candidato sindaco Rolando mentresostiene altre persone. Quindi tra di noi ci sono anche posizioni diverse. Dopodiché ritengo che ladi questa indagine sia". Così il senatore di Forza Italia Maurizio, ad ...

