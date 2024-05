Ricerca e sostenibilità, nuove sfide per l'Europa - ricerca e sostenibilità, nuove sfide per l'Europa - MILANO (ITALPRESS) - Si è tenuto al sito Bayer di Garbagnate Milanese l'incontro 'Il nuovo Parlamento europeo e le sfide in ricerca e ...

Il rugby scende in campo per le malattie rare - Il rugby scende in campo per le malattie rare - La Federazione italiana rugby Fir è protagonista della campagna per destinare il 5X1000 a favore della ricerca di Fondazione Telethon sulle malattie genetiche rare. Protagonisti i campioni nazionali M ...

L'Intermediazione Immobiliare: Il Caso Di Successo Di Delli Rocili Immobiliare - L'Intermediazione Immobiliare: Il Caso Di Successo Di Delli Rocili Immobiliare - "Abbiamo affrontato sfide e difficoltà lungo il nostro percorso ... L'azienda mira a consolidare la propria posizione nel mercato locale, restando vigile nella costante ricerca di talenti da inserire ...