Sonia Bruganelli paparazzata in Spagna e a Roma con il ballerino palermitano

Sonia Bruganelli è stata avvistata in due diverse occasioni, prima in Spagna e poi a Roma, insieme al ballerino Angelo Madonia . A fotografarli il settimanale Chi. Il settimanale di Alfonso Signorini ha paparazzato Sonia Bruganelli e Angelo ...

Il settimanale Chi ha paparazzato Sonia Bruganelli con Angelo Madonia , ballerino di Ballando con le Stelle. I due sono stati avvistati insieme in due occasioni diverse, prima in Spagna durante il ponte del Primo Maggio e poi un pomeriggio a Roma, ...

Angelo Madonia, che abbiamo conosciuto in Italia come maestro di Ballando con le Stelle, condotto da Milly Carlucci, è stato recentemente paparazzato con Sonia Bruganelli, opinionista de L’Isola dei Famosi ed ex moglie di Paolo Bonolis. In questo ...