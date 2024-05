Una famiglia vincente – King Richard - Will Smith porta in scena la storia delle tenniste Venus e Serena William - le curiosità da conoscere

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Unaè un film di genere biografico/sportivo cheinladi due sorelle diventate una leggenda del tennis,iams. Anche se la critica si è divisa sul suo conto, la pellicola è ad ogni modo interessante sia perché fameglio al grande pubblico la figura di due regine dello sport, sia per la recitazione di, impeccabile come sempre, nel ruolo del padreragazze. L’appuntamento, in prima tv, è per le 21.20 di Mercoledì 8 Maggio su Canale 5: di seguito leda. Una...

Questa sera, giovedì 8 maggio 2024, alle 21:20 in tv su Canale 5, va in onda in prima tv il film Una famiglia vincente – King Richard , un film biografico con protagonista Will Smith. Vediamo insieme trama , cast e attori per decidere se vale la pena ...

Una straordinaria storia familiare e sportiva. Che rientra nel florido filone dei tanti film che ruotano intorno al tennis. Stasera in tv su Canale 5 c’è un film da non perdere : Una famiglia vincente – King Richard. La pellicola, diretta da ...

Su RaiUno serata-evento contro la violenza sulle donne: la tv dell’8 maggio - Su RaiUno serata-evento contro la violenza sulle donne: la tv dell’8 maggio - Per chi preferisse vedere un film, su Canale5 alle 21.30 c’è “Una famiglia vincente – King Richard”; su Rai4 alle 21.20 “Pensive”; su La5 alle 21.05 “Due settimane per innamorarsi”; su Iris alle 21 ...

Una famiglia vincente – King Richard, Will Smith porta in scena la storia delle tenniste Venus e Serena Williams, le curiosità da conoscere - Una famiglia vincente – King Richard, Will Smith porta in scena la storia delle tenniste Venus e Serena Williams, le curiosità da conoscere - Una famiglia vincente è un film di genere biografico/sportivo che porta in scena la storia di due sorelle diventate una leggenda del tennis, Venus e Serena Williams. Anche se la critica si è divisa ...

Stasera in TV: film, programmi e serie di oggi mercoledì 8 maggio - Stasera in TV: film, programmi e serie di oggi mercoledì 8 maggio - Il suo assassino non ha un nome e la famiglia chiede la riapertura delle indagini. 21.20 UNA famiglia vincente KING RICHARD Con Will Smith, Saniyya Sidney Stati Uniti 2021, Biografico All’inizio degli ...