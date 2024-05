MANNETTI Lega | Concessioni demaniali Fare e squadra e sostenere azione del Governo

(Di mercoledì 8 maggio 2024) L'Aquila - “La recente sentenza del Consiglio di Stato in materia dinulla toglie all’di interlocuzione con la Commissione europea che sta portando avanti con grande professionalità e attenzione il Ministero delle Infrastrutture guidato da Matteo Salvini”. È quanto afferma la consigliera regionale dellaCarla. “Ilha costituito un tavolo tecnico che sta lavorando sulla mappatura per dimostrare che sul territorio italiano non vi è scarsità di risorse naturali oggetto dibalneari”, ricorda. “È stato trasmesso un primo report alla Commissione Ue nel gennaio scorso con una prima indicquantitativa delle aree effettivamente occupate a livello nazionale, ma non è ...

Isole pontine – Promuovere la necessità per avviare un “dialogo costruttivo tra le istituzioni e di un approccio serio e risolutivo al problema”. Non è iniziata sotto una buona stella dal 1 maggio la stagione turistica sul territorio e ai problemi ...

Castel Volturno . Un decreto di sequestro conservativo, per un valore di quasi sei milioni di euro, è stato firmato dal presidente della sezione giurisdizionale per la Campania della Corte dei Conti nei confronti della società Marina di Castel lo ...

Bolkestein, imprese del Piceno ancora in attesa di garanzie. Cna: “Necessaria una nuova norma legislativa” - Bolkestein, imprese del Piceno ancora in attesa di garanzie. Cna: “Necessaria una nuova norma legislativa” - Bolkestein, imprese del Piceno ancora in attesa di garanzie. Cna: “Necessaria una nuova norma legislativa” - picenotime.it - IT ...

Castel volturno, canoni demaniali non pagati Marina di Castello Spa: sequestro da 6 milioni - Castel volturno, canoni demaniali non pagati Marina di Castello Spa: sequestro da 6 milioni - Ammonta a circa 6 milioni di euro, secondo l'accusa, il valore di canoni concessori e somme previste a titolo di addizionali da versare alla Regione, non incassate dal Comune di Castel ...

Protezione civile, oggi termina l’allerta meteo - Protezione civile, oggi termina l’allerta meteo - Cessa l'allerta della Protezione civile per le condizioni meteo avverse a Cesenatico. Pescatori e titolari delle concessioni demaniali hanno adottato misure di sicurezza.