Omicidio Francesco Pio Maimone - in aula oggi solo uno dei 5 testi convocati

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiAncoramoni assenti al processo sull’dell’aspirante pizzaioloPio, ucciso nelle prime ore del 20 marzo 2023, sul lungomare di Napoli, da un proiettile vagante esploso al culmine di una lite a cui la vittima era estranea, scoppiataper un pestone su un paio di scarpe griffate., davanti ai giudici della prima sezione della Corte di Assise di Napoli, ne erano previsti cinque ma due hanno deciso di non presentarsi. Come già accaduto in una precedente udienza, la presidente ha subito disposto la convocazione coatta.l’unico amoniare è stato il familiare della titolare di uno degli chalet di Mergellina nei pressi del quale scoppiò la rissa poi sfociata in ...

Processo omicidio Maimone, quattro testimoni non si presentano in aula - Processo omicidio maimone, quattro testimoni non si presentano in aula - Nuova udienza del processo per l'omicidio di francesco Pio maimone, il ragazzo ucciso nel marzo 2023 a Mergellina a Napoli. Non si sono presentati in aula quattro testimoni del delitto. Sono membri ...

Pizzaiolo ucciso, in udienza oggi solo uno dei 5 testi convocati - Pizzaiolo ucciso, in udienza oggi solo uno dei 5 testi convocati - Ancora testimoni assenti al processo sull'omicidio dell'aspirante pizzaiolo francesco Pio maimone, ucciso nelle prime ore del 20 marzo 2023, sul lungomare di Napoli, da un proiettile vagante esploso ...

IL VIDEO. Oasi della Pietà a Il Cairo, il videomessaggio di Papa Francesco - IL VIDEO. Oasi della Pietà a Il Cairo, il videomessaggio di Papa francesco - Roma, 6 mag. (askanews) - E' stata inaugurata la Casa di Accoglienza 'Oasi della Pietà', edificata a il Cairo, nella Nuova Capitale Amministrativa dell'Egitto, Seconda Area Residenziale.L'inaugurazion ...