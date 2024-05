Il principe Harry è a Londra Ma non incontrerà suo padre | re Carlo è troppo impegnato…

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Gli Invictus Games – una sorta di Olimpiadi per i veterani di guerra – compiono dieci anni e, per celebrare l’importante anniversario, ilquesta settimana è tornato a. Non poteva fare altrimenti lui che, di questi giochi, è l’ideatore. Era il 2014 quando si svolse la prima edizione, su iniziativa del Duca del Sussex, proprio nella capitale del Regno Unito. Lui che il soldato, in Afghanistan, l’aveva fatto veramente non poteva non rendere omaggio a chi aveva combattuto per la patria restando ferito o mutilato.per i 10 anni degli Invictus Games Atterrato il 7 maggio a, ilparteciperà, ...

