Sequestrati 215 mila euro in contanti ad Aldo Spinelli - erano in casa insieme a migliaia di dollari e sterline

Il presidente della Regione Liguria Toti coinvolto in un’inchiesta su concessioni portuali e finanziamenti elettorali: ora è sospeso. «A Signorini, ex presidente dell Sistema portuale del Mar Ligure Occidentale, sono stati forniti 22 soggiorni in ...

14.50 sequestrati dalla Guardia di Finanza 220 mila euro in contanti e valuta estera ad Aldo Spinelli ,ex presidente di Genoa e Livorno e imprenditore della logistica portuale. Spinelli è ai domiciliari per l'inchiesta sulla corruzione, che vede ...

La Guardia di Finanza ha sequestrato circa 220mila euro in contanti, più altri in valuta estera, a casa dell'imprenditore Spinelli , ora ai domiciliari

