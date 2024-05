Mi dica - cosa c' è di scandaloso? | Melon - Storace zittisce Appendino | Video

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Ha generato molte polemiche ildel presidente del Consiglio, Giorgiai, a bordo di una Jeep dell'Esercito accanto al ministro della Difesa, Guido Crosetto, in occasione della celebrazione all'Ippodromo militare di Roma del 163imo anniversario della costituzione dell'Esercito Italiano, lo scorso 3 maggio. Lai ha reso omaggio ai soldati, restando in piedi sul veicolo e, mentre risuonava l'inno di Mameli, è stato riprodotto un autentico scenario di guerra, con colpi di artiglieria, esplosioni di granate ed elicotteri militari. Sull'opportunità, o meno, di mostrare il presidente del Consiglio in un'atmosfera così violenta e autoritaria, si discute a DiMartedì, talk di approfondimento politico di La7, condotto da Giovanni Floris ogni martedì sera. Francesco, ex-presidente della Regione Lazio, ...

Manca davvero poco alla fine dell'anno scolastico, si avvicina anche il periodo di Recite e saggi scolastici , momenti di gioia e condivisione in cui bambini e ragazzi mettono in scena il loro talento. Spesso, genitori e familiari desiderano ...

VIDEO | Un neorealismo italo-gibutino contro la guerra tra poveri - video | Un neorealismo italo-gibutino contro la guerra tra poveri - “Guai a chi me la tocca”, assicura all’agenzia Dire: “La amo follemente. Anche se quando arrivai, come molti africani, pianificavo di restarci al massimo una notte: il mio sogno era andare in Canada”.

Isola, nervi tesi nella squadra rossa perché non riescono ad accendere il fuoco (Video) - Isola, nervi tesi nella squadra rossa perché non riescono ad accendere il fuoco (video) - Terminata la 7^ puntata i naufraghi sono stati divisi in due squadre: nel team capitanato da Peron regna il nervosismo ...

“Pompei La Serie”: come è nata e di cosa parla il nuovo prodotto di Prime Video - “Pompei La Serie”: come è nata e di cosa parla il nuovo prodotto di Prime video - Scopri la serie tv 'Pompei' su Prime video: un'avvincente trama contemporanea che si svolge nella celebre città ...