Atalanta per la storia - Gasperini Non poniamoci limiti

(Di mercoledì 8 maggio 2024) BERGAMO (ITALPRESS) – Si riparte dall’1-1, si riparte da un pareggio e da 90 minuti di fuoco in cui l’cercherà di strappare la qualificazione alla finale di Europa League. Un traguardo storico, forse impensabile fino a qualche anno fa, ma Gian Pierovuole mantenere alta la concentrazione. “La difficoltà di questa partita è il valore del Marsiglia. Dovremo fare un’ottima gara per poter raggiungere la finale – ha dichiarato il tecnico in conferenza stampa -, arriviamo con la consapevolezza dell’importanza di questa settimana, ma dobbiamo rimanere concentrati sul Marsiglia. Poi dopo penseremo al resto”, il riferimento allo scontro diretto con la Roma per un posto in Champions e la finale di Coppa Italia con la Juventus. Il momento però è straordinario, un appuntamento con lache può regalare ai bergamaschi il ...

Marsiglia (Francia). "Noi favoriti? I ruoli contano poco. Dipende tutto da come si gioca, magari siamo più credibili perché abbiamo eliminato il Liverpool, ma domani si riparte da capo, è una prima partita di una qualificazione che si giocherà in due

