Truffe con Sms - l' Agenzia delle Entrate spiega come riconoscerle e come difendersi

Tempo di lettura: < 1 minuto“Con l’aumento del turismo a Napoli e in Campania, è chiaro che anche le truffe ai poveri turisti e cittadini aumentano . Come nelle grandi città d’Italia e d’Europa bisogna stare attenti. In queste ore stava ...

come riconoscere e evitare l’ultima truffa del Vishing . Ecco in che modo i criminali cercano di rubarti i soldi. Il triste capitolo delle truffe contemporanee continua ad arricchirsi di “novità” di cui, ammettiamolo senza problemi, faremmo ...

Importante Avviso da parte dell’ INPS in merito alle truffe dei falsi SMS: di che si tratta, occhio a questi dettagli Quando si parla di truffe , sono tanti gli aspetti importanti su cui soffermarsi e da approfondire, in modo tale da essere informati ...

Vimercate, sodalizio dedito alle truffe online. 4 misure cautelari - Vimercate, sodalizio dedito alle truffe online. 4 misure cautelari - VIMERCATE (MONZA E BRIANZA) (ITALPRESS) - La Compagnia dei Carabinieri di Vimercate ha eseguito un'ordinanza applicativa di misure cautelari nei confronti ...

La truffa del catalogo, occhio ai venditori porta a porta: i segnali a cui stare attenti - La truffa del catalogo, occhio ai venditori porta a porta: i segnali a cui stare attenti - Una semplice firma per ottenere un catalogo o una tessera sconti che in realtà spalanca le porte all'attivazione di un contratto oneroso per la vittima: le segnalazioni di questa nuova pericolosa ...

False vendite di auto online, quattro arresti: almeno 25 le truffe, anche in provincia di Udine - False vendite di auto online, quattro arresti: almeno 25 le truffe, anche in provincia di Udine - Le accuse a vario titolo sono associazione per delinquere, truffa, sostituzione di persona e indebito utilizzo ... sono risultati estranei alla vicenda) che era stato scelto come luogo di incontro dai ...