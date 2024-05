Appuntamento di Economia spaziale

Leggi tutta la notizia su lombardiaeconomy

(Di mercoledì 8 maggio 2024), a Gandino incontro per aziende con i colossi del settore Attività di ricerca e sviluppo ad altissima tecnologia, ma anche la necessità di mettere a disposizione competenze tradizionali di qualità a favore dell’industria. È in programma venerdì 10 maggio alle 21 presso l’Auditorium delle Suore Orsoline a Gandino (prenotazione sul sito) il secondodel Festival “Orizzonti Infiniti”, che vede in cabina di regia il progetto “Seriana Space Valley” con il suo fondativo nucleo imprenditoriale, ValSeriana Industry, settore strategico di Promoserio, e Mars Planet Technologies con sede a Curno, guidata da Antonio Dal Mastro, oltre a Comunità Montana Valle Seriana e Comuni di Gandino e Casnigo. Dopo che ad aprire il Festival è stato l’incontro con l’astronauta Paolo Nespoli (a Gandino e ...