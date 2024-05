LIVE – Cobolli-Marterer 6-4 2-0 - primo turno Internazionali d’Italia 2024 | RISULTATO in DIRETTA

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Ile latestuale di, incontro valevole per ildegli(terra battuta). Il giovane capitolino è pronto per esordire di fronte al proprio pubblico. Di fronte a lui c’è il top cento teutonico, reduce da due buone partite vinte nel tabellone di qualificazione. Dopo la vittoria contro Andrea Picchione, infatti, a cui ha annullato anche un match point nel corso del terzo parziale, ha prevalso piuttosto comodamente nei confronti del veterano transalpino Richard Gasquet. Tra i due giocatori si tratta della prima sfida della carriera allo di circuito maggiore, conche partirà leggermente favorito secondo le quote dei bookmakers. ...

PRIMO SET 14:03 In corso il riscaldamento prepartita. Tra poco più di tre minuti via al match con il tedesco al ...

15-30 Comoda la volèe alta di rovescio vincente siglata dal tedesco . 0-30 Marterer colpisce male il rovescio in ...

AD-40 SET POINT COBOLLI. Con attenzione Flavio piazza tre dritti inside out scardinando la difesa del ...

