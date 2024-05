Aprile più caldo di sempre | la eternità come strumento di convinzione delle masse sul clima

Leggi tutta la notizia su ilprimatonazionale

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Roma, 8 mag – Pensare che l’informazione mainstream veicoli notizie e riflessioni in modo oggettivo e disinteressato dovrebbe essere un’idea da tempo lontana dalla mente di ognuno di noi. Quotidianamente osserviamol’ingranaggio dei “professionisti dell’informazione”, dalla prima testata all’ultimo tweet, propini un’unica e ben determinata narrazione. È il caso, ad esempio, di tutto quel filone di fatti e approfondimenti riguardanti la famigerata crisitica in corso e del conseguente pessimismo apocalittico che vede l’uomo comuneunico colpevole (non interessandosi mai ai veri meccanismi che si celano dietro alle reali problematiche ambientali). Secondo tutti i principali media, l’del 2024 è stato globalmente il piùmai registrato: l’più ...